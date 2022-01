Gesundheit, Glück – und viele Tore : 22 Neujahrswünsche für die Werkself

Leverkusen Am Samstag (15.30 Uhr) starten die Profis von Bayer 04 mit dem Heimspiel gegen Union Berlin in das Fußballjahr 2022. Vor dem ersten Rückrundenduell haben wir 22 Kaderspielern unsere Wünsche für die Zukunft notiert.

Gesundheit, Glück und Erfolg stehen auch in 2022 wieder auf den ersten Plätzen, wenn es um die Wünsche für das neue Jahr geht. Für 22 Profis von Bayer 04 haben wir zusätzliche Neujahrswünsche aufgeschrieben – und das zumeist mit Blick aufs Sportliche. Wir wünschen. . .

. . .Lukas Hradecky , dass in seinem Kühlschrank stets ein Bier seiner Lieblingsmarke aus Italien bereitsteht, um auf Erfolge mit der Werkself anzustoßen – und dass er reichlich Gelegenheit dazu hat.

. . .Andrej Lunev , dass sein Auftritt in der Europa League in Budapest nicht der letzte für Bayer 04 war und er sich noch einmal im Trikot der Werkself beweisen kann.

. . .Jonathan Tah, dass ihn die Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft beflügelt, er in seine Rolle als neuer Abwehrchef noch besser hineinwächst und in Zukunft niemand mehr von einer „jungen Mannschaft“ spricht, wenn von Bayer 04 die Rede ist.