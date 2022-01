Halbzeitbilanz: VdS Nievenheim : Der Favoritenrolle voll gerecht geworden

Voller Einsatz: Marcus Buchen (l.) kehrt vom Landesligisten Holzheimer SG zum VdS Nievenheim zurück. Foto: Georg Salzburg(salz)

Nievenheim Die Hinrunde der Fußball-Kreisliga A hat der ehemalige Fußball-Oberligist mit seiner erfahrenen Mannschaft auf dem ersten Tabellenplatz abgeschlossen.

Der VdS Nievenheim ist in der Hinrunde seiner Favoritenrolle gerecht geworden, Trainer Daniel Köthe hatte wenig zu meckern. In der Rückrunde kann der Fußball-A-Kreisligist jetzt auf einen prominenten Rückkehrer bauen.



Saisonverlauf Gleich zum Auftakt gab es einen kleinen Dämpfer gegen Glehn (2:2). Danach nahm Nievenheim jedoch Fahrt auf, gewann neun Spiele in Folge. Erst gegen Grimlinghausen (1:2) wurde der Siegeslauf gestoppt, gegen Delhoven reichte es nur zu einem Remis (2:2). In den Spitzenduell gegen Rosellen und SVG Grevenbroich holte Nievenheim die volle Ausbeute und steht damit zu Recht an der Spitze. Bitter für die Sportfreunde bleiben allerdings die kampflosen Siege gegen den schwächelnden VfR 06 Neuss und vor allem gegen das abgehängte Schlusslicht DJK Hoisten. In der Tordifferenz hängt Nievenheim (+29) dadurch im Vergleich zu Verfolger SV Rosellen (+38) etwas hinterher.



Das war gut Beim VdS Nievenheim lief in der Hinrunde fast alles nach Plan. Die Mischung aus den erfahrenen Routiniers wie Kai Pelzer oder Sascha Pelka und den jungen Wilden wie Nils Jochmann oder Berkan Öksüz funktioniert hervorragend. „Der Spirit ist überragend. Bei uns gibt es keine Grüppchen, jeder versteht sich mit jedem“, lobt Trainer Daniel Köthe seine Schützlinge. Und das merkt man auch auf dem Platz: „Wir haben unser Pressingverhalten verbessert, meine Spielidee wird angenommen. Wir sind ziemlich gefestigt“, so Köthe.



Das war schlecht „Es ist schwer etwas auszusetzen, wenn du an der Tabellenspitze stehst“, findet der Trainer. Wenn er etwas kritisieren muss, dann ist das der Auftritt bei der überraschenden Pleite gegen den SC Grimlinghausen. „Da haben wir ein bisschen zu leichtsinnig agiert“, so Köthe.



Personal Die Mannschaft des VdS Nievenheim bleibt im Winter zusammen, kein Spieler verlässt die Truppe. Dafür gibt es einen prominenten Neuzugang. Marcus Buchen kehrt von der Holzheimer SG zurück nach Nievenheim. Buchen spielte als Jungspund noch zu Oberliga- und Landesliga-Zeiten beim VdS.