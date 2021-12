2021 in Bildern : So lief das Jahr für die Werkself

Leverkusen Bayer Leverkusen hat ein Jahr mit Höhen und Tiefen hinter sich, mit Überraschungen, Blamagen, Triumphen und Rückschlägen. Manche Profis starteten durch – und andere beendeten ihre Karrieren. Ein Rückblick in Bildern.

Aus sportlicher Sicht war 2021 eher enttäuschend für Bayer. In der Jahrestabelle belegt Leverkusen mit 52 Punkten Platz zehn – nur fünf Zähler vor dem im Sommer beinahe abgestiegenen Rivalen aus Köln und hinter Klubs wie Union Berlin, Mainz und Freiburg. Hinzu kommen die beiden 1:2-Pokal-Blamagen in Essen und gegen Karlsruhe sowie eine 1:5-Demütigung durch den FC Bayern. Obwohl nicht alles rund lief, gab es aber auch einige Momente, die den Fans gerne in Erinnerung bleiben dürften. Wir zeigen in einer Bilderstrecke, was in den vergangenen zwölf Monaten unter dem Bayer-Kreuz los war.