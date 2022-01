Wadenprobleme : Aránguiz fehlt Bayer 04 für vier Wochen

Charles Aránguiz stand für Bayer in dieser Spielzeit bislang in 15 Partien auf dem Rasen. Foto: dpa/Tom Weller

Leverkusen Bayer 04 Leverkusen muss in den ersten Rückrundenspielen ohne Mittelfeldspieler Charles Aránguiz auskommen. Der 32-Jährige hat sich zum wiederholten Mal an der Wade verletzt.

Wie der Werksklub am Sonntag mitteilte, hat sich Aránguiz bei einer individuellen Trainingseinheit an den Weihnachtsfeiertagen eine Muskelverletzung im Wadenbereich zugezogen. „Der Mittelfeldspieler wird seine Rehamaßnahmen in der Werkstatt in der BayArena absolvieren und könnte nach der Länderspielpause Ende Januar wieder zur Verfügung stehen“, heißt es in der Klubmitteilung.