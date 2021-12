Halbjahreszeugnis für Bayers Mittelfeld und Angriff : Wirtz brilliert in der Rolle des Regisseurs

Florian Wirtz (r.), Patrik Schick (Mitte) und Moussa Diaby sind an fast allen Toren der Werkself beteiligt. Foto: AP/Martin Meissner

Leverkusen Wir haben uns die Leistungen der Mittelfeldspieler und Stürmer von Bayer 04 Leverkusen in der Hinserie genauer angesehen – und bewertet.

Das Mittelfeld

Kerem Demirbay Der 28-Jährige startete sehr vielversprechend in die Hinserie. Seine Leistungen waren konstant gut und er ließ seinen Worten, sich als Führungsspieler etablieren zu wollen, Taten folgen – als wichtige Schaltzentrale im Zentrum der Werkself. Es gab eine Phase, in der er aus dem Mittelfeld nicht mehr wegzudenken war. Doch dann mehrten sich bei ihm die Fehler und die Konstanz ging verloren. Er bleibt freilich ein wichtiger, aber eben auch wankelmütiger Spieler. Abgesehen davon wird er seinem Image als Experte für Standardsituationen viel zu selten gerecht. Note: 3-



Exequiel Palacios Für den Argentinier war es ein durchwachsenes Halbjahr. Er kam ganz gut in die Saison, dann bremste ihn ein Außenbandriss im Sprunggelenk mehrere Wochen aus. Seitdem kommt er zwar regelmäßig zum Einsatz, bisweilen auch über die vollen 90 Minuten, doch nachhaltig überzeugen konnte er trotz aller Bissigkeit im Zweikampf nicht. Dafür hat er noch zu viel Ungenauigkeit im Spiel. Note: 4



Charles Aránguiz Die Saison begann für den Chilenen damit, dass er das Kapitänsamt an Lukas Hradecky abtrat. In der starken Startphase unter Trainer Gerardo Seoane mit nur einer Niederlage aus den ersten sieben Ligaspielen war er gesetzt, dann setzte ihn eine hartnäckige Wadenverletzung bis Ende November außer Gefecht. Danach hatte seine Positionskonkurrenz die Nase vorn und er kokettierte öffentlich mit einem vorzeitigen Abschied aus Leverkusen nach der laufenden Saison. Von seiner Topform ist er noch ein gutes Stück entfernt. Note: 4



Robert Andrich Kam im Sommer von Union Berlin, um mehr Wucht ins Spiel der Werkself zu bringen – und er hat geliefert wie bestellt. In vielen engen Duellen war er die prägende Figur, manchmal auch der entscheidende Mann. Seine Rote Karte beim 3:1-Sieg in Stuttgart trübt ein wenig die insgesamt gute Bilanz nach einem halben Jahr. Bei Bayers Fans kommt der Rückennummer-Nachfolger von Klubikone Lars Bender durch seine direkte Art auf und neben dem Spielfeld gut an. Macht er so weiter, könnte er schnell einen gewissen Kultstatus erreichen. Note: 2



Info Top-Talente sammeln erste Erfahrungen Premiere Die erst 16-jährigen Zidan Sertdemir und Iker Bravo gaben im Auswärtsspiel bei Hertha BSC ihr Profidebüt. Youngster Emrehan Gedikli (18 Jahre) kam in dieser Saison noch nicht zum Einsatz. Routinier Julian Baumgartlinger musste sich nach nach drei Kurzeinsätzen erneut am Knie operieren lassen.

Nadiem Amiri Der 25-Jährige hat es durch die Konkurrenz im zentralen Mittelfeld nicht leicht. Aber das ist nur ein Teil der Erklärung, warum der ehemalige Hoffenheimer den Status des Ergänzungsspielers aktuell nicht los wird. Er ist bemüht und engagiert, bleibt aber bis auf wenige Ausnahmen ineffektiv. Note: 4-



Florian Wirtz Gerardo Seoane sagte unlängst, dass ihm allmählich die Superlative ausgehen, um den 18-Jährigen zu beschreiben. Bayers Coach wird so oft zu seinem Schlüsselspieler gefragt, weil er eine angesichts seines Alters unfassbare Hinrunde hinter sich hat. Wettbewerbsübergreifend stehen 21 Einsätze, acht Tore und elf Vorlagen in der Bilanz. Dazu zeigt das Offensivjuwel in jedem Spiel auch abseits von Scorerpunkten, warum er so wichtig ist. Längst ist er zum Regisseur der Werkself avanciert. Note: 1

Lesen Sie auch Halbjahreszeugnis für Bayers Torhüter und Verteidiger : Frimpong ist die Entdeckung der Hinrunde

Der Angriff