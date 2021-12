In Ecuador : Bayers Hincapie positiv auf Corona getestet

Update Leverkusen Bayer Leverkusen muss zu Beginn der Rückrunden-Vorbereitung auf einen seiner Senkrechtstarter verzichten: Piero Hincapie wurde positiv auf Corona getestet.

Schlechte Nachrichten aus Ecuador ! Piero Hincapie wurde in seinem Heimatland positiv auf Corona getestet und wird den Beginn der Vorbereitung bei Bayer Leverkusen verpassen. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt.

Der 19-jährige Abwehrspieler sei demnach schon zu Weihnachten positiv getestet worden und befindet sich seitdem in Quarantäne. In dieser muss er nun auch vorerst bleiben und wird entsprechend noch nicht nach Deutschland zurückkehren.

Bayer 04 ist am Mittwoch wieder in die Vorbereitung auf die Rückrunde eingestiegen. Dass Hincapie nun pausieren muss, ist besonders bitter, zumal er schon vor der Winterpause an einer Muskelverletzung laborierte. In der Hinrunde stand der 19-Jährige in elf Ligaspielen auf dem Feld und eroberte sich im November einen Stammplatz als Linksverteidiger.