Amiri, Diaby, Tapsoba und Co. : Die Neuen richten es bei der Werkself

Leverkusen 2020 hat Bayer sieben von acht Spielen gewonnen. Die starke Serie ist auch ein Verdienst von fünf Sommer- und Winterzugängen.

Edmond Tapsoba Der am letzten Tag des Wintertransferfensters von Vitoria Guimaraes verpflichtete Innenverteidiger entwickelt sich zu einem Phänomen. Er verpasste seit seinem Wechsel aus Portugal ins Rheinland nur das Spiel in Hoffenheim – Bayers einzige Niederlage in diesem Jahr (1:2). Danach stand er in jeder Partie in der Startelf und spielte durch. Dabei bestach er mit Zweikampf- sowie Kopfballstärke, Schnelligkeit, gutem Stellungsspiel und ebenso cleveren wie präzisen Pässen im Spielaufbau. Kein Wunder, dass seine Teamkollegen ins Schwärmen geraten, wenn sie auf den 21-Jährigen angesprochen werden. „Ich finde ihn überragend“, sagte Amiri. „Er spielt so cool, als wäre er schon zehn Jahre in Leverkusen.“ Abwehrchef Sven Bender sieht es ähnlich: „Für sein Alter ist er schon sehr weit und er tut uns mit seiner Qualität unfassbar gut.“