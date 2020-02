Riss des Syndesmosebandes : Bayer 04 muss drei Monate auf Kevin Volland verzichten

Leverkusen Bayer Leverkusens Top-Stürmer Kevin Volland hat sich in der Zwischenrunde der Europa-League gegen den FC Porto schwer verletzt. Der 27-Jährige fällt vermutlich bis zum Saisonende aus.

Volland ist bereits nach München gereist, um dort in einer Spezialklinik operiert zu werden. Anschließend wird der gebürtige Allgäuer in der Leverkusener „Werkstatt“, dem vereinseigenen Trainings- und Rehazentrum in der BayArena, an seiner Rückkehr arbeiten. Mit wettbewerbsübergreifend elf Toren und neun Vorlagen ist Volland in dieser Saison bislang der gefährlichste Stürmer beim Werksklub.