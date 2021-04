0:2-Niederlage in München : Leverkusen hat meisterlichen Bayern wenig entgegenzusetzen

München Nachdem Leipzig zuvor in Köln gepatzt hatte, war der FC Bayern sichtlich gewillt, gegen Leverkusen nachzulegen. Nach einem souveränen 2:0-Sieg ist ihnen die Meisterschaft praktisch sicher. Der Werkself muss indes ihre Leistung vor allem im ersten Durchgang zu denken geben.

Mit sieben Punkten aus drei Spielen hatte Bayer Leverkusens Interimscoach Hannes Wolf einen ordentlichen Start beim Werksklub hingelegt. Allerdings hießen die Gegner zum Auftakt auch Schalke, Hoffenheim und Köln. Dass den 40-Jährigen und seine Mannschaft am Dienstagabend in München ein anderes Kaliber erwarten würde, dürfte dem Nachfolger von Peter Bosz klar gewesen sein. Wie mutlos sein Team beim designierten Meister dann aber vor allem zu Beginn auftrat, sollte auch Wolf zu denken geben.

Mit einem 2:0 (2:0)-Erfolg im ersten Spiel nach dem angekündigten Abschied von Trainer Hansi Flick haben die Bayern den nächsten großen Schritt in Richtung neunter Meisterschaft in Serie gemacht. Der Vorsprung auf Verfolger Leipzig beträgt vier Spieltage vor dem Saisonende zehn Punkte. Mit einem Sieg am Samstag in Mainz (15.30 Uhr) ist dem Rekordmeister der Titel auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen.