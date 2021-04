Keine klare Spielidee : Baileys Gala überstrahlt Leverkusens Schwächen

Leverkusen Bayer Leverkusen hat mit Interimscoach Hannes Wolf sieben von neun möglichen Punkten gesammelt. Spielerisch überzeugte die Werkself bislang aber nicht. Am Dienstag geht es für die Rheinländer nach München.

Schalke 04, Hoffenheim und Köln hießen die bisherigen Gegner seit dem Trainerwechsel – allesamt Teams aus dem unteren Tabellendrittel, gegen die sich Leverkusen schwertat. Das gilt auch für das Derby am Samstag. „Wir mussten ganz schön beißen, weil Köln ein sehr gutes Spiel gemacht hat“, sagte Wolf. „Nach dem 1:0, das normalerweise Sicherheit geben sollte, waren sie stärker und wir hatten in zwei, drei Momenten das Quäntchen Glück.“

In der Tat brachte die frühe Führung durch Leon Bailey (5.) kaum Ruhe in Bayers Spiel. Köln blieb dran und erspielte sich gute Möglichkeiten, die aber ungenutzt blieben – zum Leidwesen des neuen FC-Trainers Friedhelm Funkel. Leverkusen hingegen blieb passiv, war anfällig für Ballverluste und konnte kaum sinnvolle Angrifsspielzüge aufziehen. Erst das von Bailey vorbereitete 2:0 durch Moussa Diaby zog den Domstädtern den Stecker (51.). „In der zweiten Halbzeit waren wir stabiler, haben nicht mehr viel zugelassen und unser Tempo ausgespielt“, analysierte Wolf. Er beschrieb damit auch das 3:0 des herausragenden Bailey adäquat (76.). Wichtig sei, auch in schwächeren Phasen mit vielen Ballverlusten nicht die Ordnung verloren zu haben, betonte der Coach.