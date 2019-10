Erste Berufung zur A-Nationalmannschaft : Bayers Amiri darf jetzt bei den „Großen“ spielen

Nadiem Amiri war am Montag vor dem Teamhotel der Nationalmannschaft in Dortmund ein gefragter Gesprächspartner. Foto: dpa/Bernd Thissen

Leverkusen Für Nadiem Amiri ist es keine neue Erfahrung, das Trikot mit dem Adler auf der Brust zu tragen. Er gehört bereits seit Jahren zu den Hoffnungsträgern des deutschen Fußballs – und steht nun vor seinem ersten Spiel mit der A-Nationalmannschaft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dorian Audersch

Nadiem Amiris letzter Schritt Richtung Nationalmannschaft war kurios. Weil Joachim Löw nicht die Handynummer des offensiven Mittelfeldspielers hatte, erhielt er eine Nachricht von dessen Co-Trainer Marcus Sorg. „Er hat mir geschrieben, dass ich Jogi anrufen soll“, erzählte der 22-Jährige nach dem 1:1 gegen RB Leipzig am Samstag. Gesagt, getan. Als sich Spieler und Bundestrainer dann endlich gefunden hatten, teilte Löw dem Leverkusener mit, dass er Teil des Kaders für die Spiele gegen Argentinien am Mittwoch und Estland am Sonntag ist – seine erste Berufung in die A-Nationalmannschaft.

„Es ist ein Traum, der in Erfüllung geht“, sagte Amiri. Überrascht sei er von der Nominierung aber nur bedingt gewesen. „Natürlich war es am Anfang der Saison schwer für mich. Nach Leverkusen zu kommen, war mein erster Wechsel im Profibereich und die Vorbereitung war wegen der U21-EM kurz.“ Doch inzwischen sei er angekommen bei Bayer 04 und habe auch schon gute Leistungen gezeigt. „Ich hatte schon nach der EM ein bisschen gehofft, dass ich eingeladen werde. Mein Glaube war immer da.“

Info 51 Spiele und ein Titel für den DFB U18 8 Spiele/2 Tore U19 12/3 U20 7/0 U21 24/6 Erfolge U21-Europameister 2017

Amiri ist seit der U18 fester Teil des DFB-Nachwuchses und absolvierte 51 Spiele in den verschiedenen Altersklassen. 2017 wurde er mit der U21 Europameister, 2019 endete die Reise mit der Mannschaft im Finale gegen Spanien, das 1:2 verloren ging. Doch Amiri zeigte auch bei dem Turnier in Italien/San Marino starke Leistungen und ließ so die Entscheidung der Verantwortlichen reifen, den gebürtigen Ludwigshafener zu verpflichten. Neun Millionen Euro flossen nach zähen Verhandlungen von Leverkusen nach Hoffenheim. Amiri erhielt einen Vertrag bis 2024. Nun ist er neben Jonathan Tah und Kai Havertz einer von drei Profis der Werkself im Kader der Nationalmannschaft. Kevin Volland, nach Scorerpunkten der beste deutsche Spieler des Kalenderjahres 2019, wurde indes erneut nicht berücksichtigt.

Foto: AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT 99 Bilder Das sind Joachim Löws Debütanten.

Sportgeschäftsführer Rudi Völler wollte sich dazu nicht dezidiert äußern, freute sich aber für das Trio aus Leverkusen. „Ich finde, das ist eine gute Quote für uns und jeder der Berufenen hat es sich verdient“, sagte der 59-Jährige. Die Causa Volland kommentierte er im Nebensatz mit : „Das ist halt so.“