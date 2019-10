Rudi Völler über Bayer-Niederlage : „Eine gute Halbzeit reicht eben nicht“

Turin Die Chancen auf einen Verbleib von Bayer 04 Leverkusen in der Champions League sind nach der Niederlage gegen Juventus Turin gesunken. Doch Bayer-Geschäftsführer Rudi Völler hält das Team für gut genug, um noch einige Punkte zu holen.

Kurz vor dem Abflug aus Turin in Richtung Köln/Bonn hat Bayer Leverkusens Sportgeschäftsführer Rudi Völler sich zum 0:3 (0:1) der Werkself am Vorabend bei Juventus geäußert. „Die erste Halbzeit war ordentlich, aber das reicht am Ende nicht. Das müssen wir dann auch kritisch sehen“, sagte der 59-Jährige. Nach den Pleiten gegen Lokomotive Moskau (1:2) und nun in Turin sind die Chancen der Werkself auf ein Weiterkommen in der Champions League deutlich gesunken. Völler: „Zwei Spiele, zwei Niederlagen – da gibt es nichts zu beschönigen.“