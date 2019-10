Auf Bayer kommt viel Arbeit zu : Auswärts ist RB Leipzig noch ohne Punktverlust

Leverkusen Das Leipziger Offensivspiel ist schnell, kombinationsstark und bestraft Fehler im Spielaufbau gnadenlos – auf Bayers Defensive kommt am Samstag (15.30 Uhr) viel Arbeit zu.

Das ist neu Der prominenteste Neue sitzt in Leipzig auf der Bank. Trainer Julian Nagelsmann peilt nach seinem Durchbruch bei der TSG Hoffenheim nun im Osten höhere Ziele an – national wie international. Der Spielerkader wurde dafür verbreitert. In Jean-Kévin Augustin und Bruma gingen zwei Stürmer, die nicht zur ersten Reihe zählten. Zum Ausgleich lieh Leipzig Angreifer Patrik Schick aus Rom und verpflichtete den zuvor ausgeliehenen Flügelspieler Ademola Lookman. Mittelfeldspieler Christopher Nkunku (Paris St. Germain) zählt auf Anhieb zum Stammpersonal, Hannes Wolf (RB Salzburg) brach sich dagegen das Bein und arbeitet am Comeback.