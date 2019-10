Nach dem 0:3 in Turin und vor Leipzig : Das sind die Baustellen der Werkself

Julian Baumgartlinger, Sven Bender und Jonathan Tah (v.l.) diskutieren nach der Niederlage in Turin auf dem Rasen. Foto: dpa/Marius Becker

Turin/Leverkusen Das 0:3 in Turin hat noch einmal gezeigt, dass es für Bayer in Duellen mit Gegnern auf Champions-League-Niveau derzeit nicht reicht. Am Samstag bekommt das Bosz-Team gegen Leipzig die Chance, seine Fans vom Gegenteil zu überzeugen.

Das Ziel von Bayers Klubchef Fernando Carro ist, den Verein bis 2023 als eine der Top-Adressen in Deutschland und unter den besten 20 Vereinen in Europa zu etablieren. Die deutliche Niederlage in der Champions League am Dienstag bei Juventus Turin (0:3) hat jedoch noch einmal verdeutlicht, dass vor Carro und seinen Mitstreitern noch viel Arbeit liegt, um den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden.

Am Samstag (15.30 Uhr) bekommt die Werkself gegen RB Leipzig die nächste Chance, die bisher enttäuschende Bilanz in Spitzenspielen aufzubessern. Dass im Gegner nach dessen jüngsten Niederlagen gegen Schalke (1:3) und Lyon (0:2) ein „angeschlagener Riese“ in die BayArena komme, wollte Bayers Coach Peter Bosz aber nicht bestätigen. „Nichtsdestotrotz bleibt Leipzig eine sehr gute Mannschaft“, sagte der Niederländer. Dass es für ihn und die Werkself in den Duellen mit Top-Teams zuletzt nicht lief wie erhofft, hat mehrere Gründe.

Die Brandt-Nachfolge In der vergangenen Rückrunde glänzte der im Sommer für 25 Millionen Euro zum BVB gewechselte Julian Brandt im Mittelfeld und trug erheblich zum Erfolg der Bosz-Elf bei. In Nadiem Amiri (neun Millionen Euro) und Kerem Demirbay (32 Mio. Euro) verpflichtete Bayer zwei potenzielle Nachfolger für die vakante Position. Vor allem Rekordzugang Demirbay ist aber noch nicht die erhoffte Verstärkung. Nachhaltig für die Brandt-Rolle empfehlen konnte sich keiner der beiden, auch wenn zumindest beim erstmals in die A-Nationalmannschaft berufenen Amiri zuletzt die Formkurve nach oben zeigte.

Info So könnte Bayer 04 gegen Leipzig spielen Foto: dpa/Federico Gambarini Tor Hradecky Abwehr Tah, S. Bender, Wendell Mittelfeld Baumgartlinger, Aránguiz, Weiser, Havertz, Amiri, Volland Sturm Alario

Die Havertz-Abhängigkeit Dass Kai Havertz vor einer goldenen Fußball-Karriere steht, ist unter Experten unstrittig. Nach seiner überragenden Saison 2018/19 ist ihm in den vergangenen Wochen allerdings ein wenig die Leichtigkeit in seinen Aktionen abhandengekommen. Von Fragen nach seiner sportlichen Zukunft zeigte sich der 20-Jährige zuletzt genervt, auf dem Rasen tauchte er bisweilen ab. Ein solches Formtief mag für einen jungen Profi völlig normal sein, ist im Fall Havertz, von dessen Toren, Vorlagen und Geniestreichen die Werkself bereits abhängig ist, aber ein Problem, das Bosz schnellstmöglich lösen sollte.

Die Knipser-Frage In Kevin Volland und Lucas Alario stehen Coach Bosz zwei Stürmer von gehobenem Bundesliga-Format zur Auswahl. Zuletzt ließ der 55-Jährige sogar beide mit Erfolg von Beginn an spielen. Was Gegner auf Königsklassen-Niveau betrifft, verbreiten aber weder der Deutsche noch der Argentinier mit ihren Statistiken Angst und Schrecken: Volland wartet seit 2016 auf seinen zweiten Treffer in der Champions League und Alario debütierte erst vor wenigen Wochen in dem Wettbewerb.