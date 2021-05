DFB-Team muss auf Torhüter verzichten : Ter Stegen fällt für EM aus

Torhüter Marc-André ter Stegen verpasst die Fußball-Europameisterschaft. Der 29-Jährige teilte am Montag auf Instagram mit, dass er wegen eines medizinischen Eingriffs im Sommer nicht für die Nationalmannschaft zur Verfügung stehe.

Torhüter Marc-André ter Stegen verpasst die Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer. Der 29 Jahre alte Schlussmann des FC Barcelona teilte am Montag auf Instagram mit, dass er wegen eines medizinischen Eingriffs nicht für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zur Verfügung stehe. Zusammen mit der medizinischen Abteilung seinem Club FC Barcelona habe er beschlossen, einen Eingriff am Knie vornehmen zu lassen. Ter Stegen war für das Turnier vom 11. Juni bis 11. Juli von Bundestrainer Joachim Löw als Ersatzmann hinter Stammtorwart Manuel Neuer vorgesehen gewesen.