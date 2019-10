Leverkusen gegen Leipzig : Spiel der verpassten Chancen

Leverkusen Bayer Leverkusen ist gegen RB Leipzig kurz Tabellenführer, fängt sich dann aber ein potenzielles Tor des Jahres ein. Für die Werkself hat das 1:1 einen bitteren Beigeschmack. Zwei Schlüsselspieler fallen in den kommenden Wochen aus.

Kurz vor dem Abpfiff war der Fußball bereits Nebensache. Leverkusens Charles Aránguiz holte mit voller Wucht zu einem Volley aus, traf aber nicht den Ball, sondern die Stollen von Leipzigs Christopher Nkunku. Der Franzose ging mit gestrecktem Bein in das Duell mit dem Chilenen, der nicht für Wehleidigkeit bekannt ist. Nach minutenlanger Behandlung wurde der 30-Jährige auf einer Trage vom Rasen befördert. Am Sonntag folgte die Diagnose: Aránguiz erlitt einen Haarriss im rechten Mittelfuß sowie einen Muskelfaserriss im Oberschenkel und wird mehrere Wochen ausfallen. Das gilt auch für Linksverteidiger Daley Sinkgraven, der sich in der ersten Halbzeit eine Muskel-Sehnenverletzung im Oberschenkel zuzog.