Bayer-Star fällt mehrere Wochen aus : Bayers Charles Aránguiz verletzt sich an Fuß und Oberschenkel

Bayers Charles Aránguiz verletzt sich an Fuß und Oberschenkel

Leverkusen Bayer Leverkusen muss in den kommenden Wochen auf Charles Aránguiz verzichten. Der Mittelfeldspieler zog sich beim 1:1 der Werkself am Samstag gegen Leipzig einen Haarriss im rechten Mittelfuß sowie einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. Auch Daley Sinkgraven fällt lange aus.

Eine Minute vor dem Ablauf der regulären Spielzeit wurde Aránguiz bei einem Schussversuch vom Leipziger Christopher Nkunku am Fuß getroffen und vom Platz getragen. Der Franzose im Trikot des Vorjahres-Dritten kam ohne persönliche Strafe davon. In den Augen von Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes ein Unding. „Wenn er ihn trifft, dann muss er runter“, sagte der 37-Jährige im Anschluss an die Partie bei Sky.