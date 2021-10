Wadenverletzung : Charles Aránguiz fehlt Bayer 04 bis Mitte November

Leverkusen Bayer Leverkusen muss für mehrere Wochen ohne den chilenischen Nationalspieler Charles Aránguiz auskommen. Der 32-Jährige hat sich im Abschlusstraining vor dem 1:5 gegen Bayern München eine Wadenverletzung zugezogen.

Wie der Werksklub am Dienstagmittag mitteilte, fällt der Routinier aufgrund einer Muskel-Sehnen-Verletzung in der rechten Wade voraussichtlich bis Mitte November nach der Länderspielpause aus. Der Mittelfeldmotor der Leverkusener verpasst damit sowohl am Donnerstag (18.45 Uhr) das Europa-League-Spiel bei Betis Sevilla als auch das Derby am Sonntag (15.30 Uhr) in Köln. Hinzu kommen die Partien gegen Karlsruhe (DFB-Pokal), Wolfsburg, das Rückspiel gegen Sevilla sowie das Duell mit Hertha BSC in Berlin.