Bayer-Coach Seoane warnt : „Wir dürfen nicht kopflos nach vorne stürmen“

Florian Wirtz (vorne) und seine Teamkollegen machen sich beim Abschlusstraining im Estadio Benito Villamarín in Sevilla warm. Foto: Jörg Schüler/Bayer 04/Jörg Schüler

Sevilla Vor dem Europa-League-Duell bei Betis Sevilla warnt Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane vor der enormen Erfahrung des Gegners. Der Schweizer mit spanischen Wurzeln fordert zudem Disziplin und Köpfchen von seinen Spielern.

Ein Duell der Gegensätze wartet am Donnerstagabend auf Bayer Leverkusen (18.45 Uhr/Nitro). Auf der einen Seite die hochtalentierte, dynamische und im Schnitt sehr junge Mannschaft aus dem Rheinland, auf der anderen Seite das extrem erfahrene, im fußballerischen Maßstab sogar betagte Team aus Andalusien. Trainer Manuel Pellegrini ist 68 Jahre alt und Torwart Claudio Bravo ist mit 38 Jahren nicht einmal der älteste Spieler. Er wird von Rechtsaußen Joaquín überboten, der mit 40 Jahren und knapp 600 Spielen in der Primera División eine spielende Legende ist.

Gerardo Seoane ist bewusst, dass auf die Werkself eine ebenso interessante wie schwierige Aufgabe zukommt. „Betis spielt als starkes Kollektiv sehr kompakt“, betont der Trainer aus der Schweiz, dessen Eltern aus Spanien kommen. Auch deswegen ist es wohl ein besonderes Spiel für den 42-Jährigen. Zwar ist er in er Alpenrepublik aufgewachsen, aber durch die Familie ist er seiner anderen Heimat ebenso nah. „Ich habe eine tolle Verbindung zu Spanien“, sagt er. Gastgeschenke will er aber freilich trotzdem nicht verteilen.

Sein Team ist nach dem 1:5 gegen den FC Bayern in der Bringschuld. Bayer muss unter der südspanischen Oktobersonne beweisen, dass die phasenweise katastrophale Leistung gegen den Rekordmeister ein einmaliger Ausrutscher war. Zudem geht es zumindest um eine Vorentscheidung in der Frage, wer die Gruppe G in der Europa League gewinnt. Beide Mannschaften sind mit jeweils zwei Siegen gegen Ferencváros Budapest sowie Celtic Glasgow in den Wettbewerb gestartet. Der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für das Achtelfinale im März und überspringt die Zwischenrunde, das sogenannte „Sechzehntelfinale“ im ohnehin sehr dicht gestaffelten Spielplan – ein lukratives Ziel.

Seoane rechnet mit einem intensiven Duell gegen den wohl stärksten Gegner der Gruppe. Nicht nur die große Erfahrung und der Kollektivgeist nötigt ihm Respekt ab. „Sie haben in der Offensive hohe individuelle Qualität“, sagt er. Wenn er eine Sache aber hervorheben müsse, sei es die große Geschlossenheit und taktische Disziplin, mit der Betis auftrete. „Sie verlassen zu keinem Zeitpunkt ihren Spielplan.“

Ähnliches erwartet der Coach auch von seinen Spielern. Die Werkself ist sicher nicht unerfahren, aber im Vergleich mit dem routinierten Ensemble aus Sevilla wirkt sie so. Bayer ist an guten Tagen dynamisch, begeisternd, voller Energie, Technik und Tempo. Das dürfte auch am Donnerstagabend gefragt sein, aber Seoane will noch mehr von seinen Profis sehen. „Wir dürfen nicht kopflos nach vorne stürmen oder unsere Struktur verlieren“, mahnt er. Leverkusen hat zwar enormes Entwicklungspotenzial und sei für Leistungsspitzen nach oben immer zu haben – aber das gilt bisweilen auch für die andere Richtung, wenn man sich das 1:5 gegen München anschaut. „Wir müssen unsere Emotionen im Griff behalten“, fordert Seoane.

Personell kann der Trainer beinahe aus dem Vollen schöpfen. Nadiem Amiri hat gegen die Bayern einen Schlag auf den Oberschenkel abbekommen und ist „ein bisschen fraglich“, wie Seoane es umschreibt, aber Robert Andrich stünde als Lösung für das zentrale Mittelfeld bereit. Der Zugang von Union Berlin war zuletzt drei Spiele in der Bundesliga gesperrt, weil er beim 3:1 in Stuttgart nach etwa 30 Minuten die Rote Karte sah. Beim 4:0 in Glasgow fehlte er daraufhin erkrankt. In Sevilla könnte er nun nach einem Monat ohne Spielpraxis sein Comeback geben. Das ist angesichts des Ausfalls von Charles Aránguiz (Muskel-Sehnen-Verletzung in der rechten Wade) sogar sehr wahrscheinlich, denn Exequiel Palacios hat nach seiner überstandenen Erkältung noch nicht viele Trainingseinheiten in den Beinen.

Ein Thema könnte indes auch das Wetter sein. In Leverkusen mag der Herbst aktuell in all seinen Grautönen die Stimmung trüben, in Sevilla ist es tagsüber knapp 30 Grad warm und sonnig. „Wir müssen uns schnell anpassen und im Spiel eine gewisse Kräfteeinteilung berücksichtigen“, sagt Seoane, der auf das in der Liga anstehende Derby beim 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr) aber keine Rücksicht nehmen will: „Das hat keinen Einfluss auf unsere Spielweise.“