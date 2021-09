3:1 gegen Stuttgart : Leverkusen holt in Unterzahl drei Punkte

Stuttgart Bayer 04 Leverkusen hat sich beim Spiel in Stuttgart durch einen frühen Platzverweis selbst in die Bredouille gebracht. Verdient war das 3:1 (2:1) im Duell mit dem VfB trotzdem. Florian Wirtz glänzte einmal mehr mit einem Tor und einer Vorlage.

Die Stimmung bei den mitgereisten Fans von Bayer Leverkusen hätte kaum besser sein können. Ihre Mannschaft dominierte die Anfangsphase beim VfB Stuttgart nach Belieben, führte nach Treffern von Robert Andrich (2.) und Patrik Schick (19.) mit 2:0 und schien dem dritten Sieg in der Liga souverän entgegenzusteuern. „Ohne Bayer, wär‘ hier gar nichts los!“, hallte es bereits durch die Arena in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Eine Rote Karte für Torschütze Andrich nach einer halben Stunde veränderte die Statik des Spiels jedoch komplett. Am Ende setzte sich der Werksklub trotzdem verdient mit 3:1 (2:1) durch.

Nach Videoüberprüfung blieb Schiedsrichter Benjamin Cortus in der 30. Minute allerdings keine andere Wahl, als Andrich nach dessen zunächst mit Gelb bewertetem Foul an Tanguy Coulibaly, bei dem er klar zu spät kam und den Stuttgarter am Knie traf, vom Platz zu stellen. Die zuvor arg verunsichert wirkenden Gastgeber witterten nun ihre Chance und tauschten mit der Werkself die Rollen: Von nun an war der VfB die tonangebende Mannschaft. Bayer hatte seine Souveränität eingebüßt und kassierte noch vor der Pause das Anschlusstor. Orel Mangala traf per Abstauber (38.).