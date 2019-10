Bester Mann gegen Leipzig : Hradecky ist wieder mehr Held als „Idiot“

Lukas Hradecky (r.) ging mit seinen Paraden nicht nur Leipzigs Matheus Cunha (l.) auf die Nerven. Foto: imago images/Team 2/TEAM2 via www.imago-images.de

Leverkusen Bayers Schlussmann Lukas Hradecky bekommt beim 1:1 gegen RB Leipzig mehr als nur eine Gelegenheit, sich auszuzeichnen – und nutzt sie. Er sei immer froh, wenn er seiner Mannschaft helfen könne, betont er.

Über Arbeitsmangel konnte sich Lukas Hradecky gegen RB Leipzig nicht beschweren. Ohne ihn hätte es zur Halbzeit auch 0:3 aus Sicht der Werkself stehen können, doch Bayers Nummer eins verunsicherte die gegnerischen Angreifer mit starken Paraden so sehr, dass sogar Timo Werner die Nerven flatterten. Als der zuvor bereits mehrfach gescheiterte Nationalspieler erneut frei auf Hradecky zurannte, setzte er den Ball geradezu kläglich weit am Tor vorbei. Auch Psychologie spielt in der Kunst des Toreverhinderns freilich eine große Rolle.