Leverkusener Leistungsträger : Darum bereut Wirtz den Wechsel von Köln zu Bayer nicht

Leverkusen Der 18-Jährige ist bei Bayer Leverkusen Regisseur, Vorbereiter und Vollstrecker in Personalunion. Seine rasante Entwicklung macht ihn zu einem der begehrtesten Spieler der Liga – und er hat sich für seine Karriere einiges vorgenommen.

Überraschend ist das nicht. Wirtz hat in dieser Saison bereits fünf Tore und neun Vorlagen in 18 Bundesligaspielen in der Bilanz stehen. In Leverkusens Offensive ist er unersetzbar. Fast alle Angriffe laufen über seine Füße. Er ist Regisseur, Vorbereiter und Vollstrecker. Ihn lässt das aber kalt. „Ich fühle mich nicht so, dass die Leistung der Mannschaft an mir hängt und gebe einfach in jedem Training und jedem Spiel Gas“, lautet seine simple Erfolgsformel. Druck mache er sich jedenfalls nicht.