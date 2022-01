Bayers Wechselkandidaten : Rudi Völler stellt Bedingung für Transfers

Leverkusen Bayer Leverkusens Sportgeschäftsführer Rudi Völler will in dieser Wintertransferperiode nur Spieler abgeben, sollte der Werksklub adäquaten Ersatz verpflichten können. Einen Verteidiger bezeichnet der 61-Jährige indes als „Sonderfall“.

„Es ist noch nichts entschieden“, stellte Bayers Sportgeschäftsführer Rudi Völler unmittelbar nach dem Schlusspfiff zur Causa Amiri fest. „Die Pandemie hat uns auch in den kommenden Wochen weiter in ihren Fängen. Kein Klub kann sich erlauben, Spieler abzugeben und den Kader zu verkleinern“, sagte der Weltmeister von 1990. „Wenn wir einen Spieler abgeben, dann müssten wir nachlegen – da dürfen wir kein Risiko eingehen.“

Youngster Bayer 04 steht kurz davor, den 16-jährigen Jardell Kanga vom schwedischen Zweitliga-Aufsteiger IF Brommapojkarna zu verpflichten. Im Gespräch ist eine Ablöse von rund 200.000 Euro. Das Talent ist in der Offensive vielseitig einsetzbar und soll zunächst in der U19 des Werksklubs zum Zug kommen.

Abgesehen von den U18-Spielern Iker Bravo und Zidan Sertdemir stehen aktuell zwar 28 Profis im Kader der Werkself, doch befinden sich darunter auch vier Torhüter sowie in Julian Baumgartlinger ein Langzeitverletzter. Am Wochenende fielen zudem Daley Sinkgraven, Charles Aránguiz und Exequiel Palacios verletzt aus, Paulinho und Ersatzkeeper Niklas Lomb waren in Corona-Quarantäne.

Ein Abgang von Lucas Alario noch in diesem Winter ist daher unwahrscheinlich. Der argentinische Nationalspieler, der hinter Patrik Schick in dieser Saison nicht über die Rolle des Ersatzstürmers hinauskommt, wird derzeit zwar vom brasilianischen Erstligisten Palmeiras umworben. Ein Transfer dürfte trotzdem nur schwer zu realiseren sein. Schließlich gilt der Klub aus Sao Paulo weder als internationale Top-Adresse noch dürfte er den Ablösewünschen des Werksklubs nachkommen können. Zudem müsste Bayer adäquaten Ersatz für Alario finden, was schwierig werden dürfte. Darüber hinaus hat der 29-Jährige sein Arbeitspapier in Leverkusen erst vor dieser Spielzeit um zwei weitere Jahre bis 2024 verlängert.