Machtdemonstration vor Topspiel : Bayer 04 spielt sich in einen Rausch

Leverkusen Bayer Leverkusen setzt seinen Aufwärtstrend mit dem 5:1-Kantersieg gegen den FC Augsburg fort. Kurz nach dem Schlusspfiff gibt der Werksklub den Transfer von Sardar Azmoun

Die Partie ist längst entschieden, die Werkself aber will mehr. Neun Minuten vor dem Ende lupft Robert Andrich den Ball gefühlvoll in den Strafraum und findet dort den eingewechselten Lucas Alario. Der Argentinier verzögert einen Moment clever und trifft dann per Dropkick mit der Hacke durch die Beine von Schlussmann Rafal Gikiewicz. Ein Traumtor und zugleich das passende Finale einer Machtdemonstration der Rheinländer. 5:1 (2:0) gewinnt Leverkusen am Ende gegen über weite Strecken hoffnungslos überforderte Augsburger. Während der Werksklub Platz drei und seine Champions-League-Ambitionen untermauert, wird für die bayerischen Schwaben die Luft im Abstiegskampf immer dünner.