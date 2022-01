Wechsel im Sommer : Bayer 04 verpflichtet Sardar Azmoun

Sardar Azmoun hat mit dem Iran an der WM 2018 in Russland teilgenommen. Foto: dpa/Keyvan Taher

Leverkusen Bayer 04 Leverkusen verstärkt sich zur kommenden Saison mit Sardar Azmoun. Der iranische Nationalstürmer kommt vom russischen Meister Zenit St. Petersburg.

Kurz nach dem 5:1-Kantersieg in der Bundesliga gegen den FC Augsburg hat der Werksklub die Verpflichtung von Sardar Azmoun bekanntgegeben. Der 27-jährige Mittelstürmer wird laut Klubmitteilung seinen im Sommer endenden Vertrag beim russischen Meister Zenit St. Petersburg nicht verlängern und wechselt zur kommenden Saison ablösefrei unters Bayer-Kreuz. Bei den Rheinländern erhält er einen Fünf-Jahres-Vertrag.

Erster Dreierpack in der Liga

Erster Dreierpack in der Liga : Diaby ragt bei Bayers Gala gegen Augsburg heraus

„Wir freuen uns sehr über diesen gelungenen Transfer“, sagt Simon Rolfes. Der Sportdirektor des Werksklubs zufolge habe sich Azmoun in der russischen Liga als Topscorer etabliert. Zuletzt wurde der 60-fache iranische Nationalstürmer (39 Tore) drei Mal in Serie Meister mit Zenit und verfügt über regelmäßige Erfahrung in der Champions League. Dort habe Azmoun laut Rolfes „auf allerhöchstem Niveau seine internationale Klasse demonstriert. Mit ihm bekommt unsere Offensive zusätzliche Qualität. Sardar wird unseren Angriff noch unberechenbarer und durchschlagskräftiger machen.“