FC Augsburg im Gegnercheck : Ricardo Pepi soll das Tor-Problem beheben

Leverkusen Bayer 04 emprängt am Samstagnachmittag den FC Augsburg. Dem Gegner ist mit der Verpflichtung des Top-Talents Ricardo Pepi in diesem Transferwinter ein Coup gelungen. Der US-Amerikaner soll vor allem eines tun: Tore schießen.

Die Mannschaft Mit der Verpflichtung des US-amerikanischen Top-Talents Ricardo Pepi hat der FC Augsburg den bisher mit Abstand kostspieligsten Transfer aller Bundesligisten in diesem Winter getätigt, was nicht zuletzt am Einstieg des US-amerikanischen Finanzinvestors David Blitzer beim Klub aus Bayern gelegen haben dürfte. Der 19-jährige Mittelstürmer Pepi wechselte Anfang Januar für die klubinterne Rekordablöse von 16,4 Millionen Euro vom FC Dallas zu den Fuggerstädtern. Abwehrspieler Felix Uduokhai ist nach mehrmonatiger Pause wegen einer Verletzung sowie einer Corona-Infektion seit Jahresbeginn wieder dabei. Der Eigentorschütze des 4:1-Bayer-Sieges im Hinspiel – Iago – ist wie seine Teamkollegen Arne Maier und Mads Pedersen leicht angeschlagen. Bei dem Trio müsse man laut Coach Markus Weinzierl noch das Abschlusstraining abwarten.