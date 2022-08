Gold im Speerwurf : Julian Weber beendet seinen „Blech-Fluch“

München Speerwerfer Julian Weber hat sich den Traum von einer EM-Medaille erfüllt. Der 27-Jährige holte in München Gold und hakt sein „Blech-Pech“ ab.

Julian Weber schlug erst die Hände vor sein Gesicht, dann präsentierte der neue Speerwurf-Europameister dem Publikum stolz seine Muskeln. Der „Blech-Fluch“ war endlich gebannt: Nach zwei bitteren vierten Plätzen bei Olympia und der WM erfüllte sich Weber zum Abschluss der Leichtathletik-Wettkämpfe in München seinen Medaillentraum. Und wie.

Der Mainzer setzte sich mit 87,66 m durch und trat damit die Nachfolge von Thomas Röhler an. „Ich kann es nicht fassen. München, ihr seid so geil. Vielen Dank“, rief Weber ins Stadion-Mikro: „Ich habe voll durchgezogen, und es hat funktioniert.“

Der Tscheche Jakub Vadlejch (Tschechien/87,28) holte vor Lassi Etelätalo (86,44) aus Finnland Silber. Andreas Hofmann, in Berlin 2018 noch Vize-Europameister, verpasste als Zehnter (74,75) den Endkampf.

Der 27-jährige Weber dagegen krönte sich zum fünften deutschen Europameister. „Unfassbar, es war so geil hier. Ich habe nicht gedacht, dass ich werfen kann heute. Die Schulter tat weh, der Rücken tat weh. Ich habe mich nicht eingeworfen, aber das Publikum hat so gepusht“, schwärmte er am ZDF-Mikrofon.