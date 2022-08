Borussia-Spieler holt Gold : Düsseldorfer Qiu triumphiert bei Heim-EM

Dang Qiu kann jubeln. Foto: AFP/TOBIAS SCHWARZ

München Dass ausgerechnet Dang Qiu im Finale der Tischtennis-EM in München stand und nicht Timo Boll oder Dimitrij Ovtcharov war eine Überraschung. Der 25-Jährige zeigte aber auch im Finale, dass er die Zukunft der Sportart ist.

Unter riesigem Jubel der fast 5000 Fans in der Rudi-Sedlmayer-Halle ging Dang Qiu offensiv in sein erstes Finale bei einem großen Turnier. An der Tischtennisplatte zeigte er seinem Gegner Darko Jorgic, der bei der EM an Nummer zwei gesetzt war, direkt, dass er ihn erst mal schlagen muss und machte die ersten Punkte.

Doch dann mahnte die Schiedsrichterin beim Stand von 5:1 für Qiu einen falschen Aufschlag des 25-Jährigen an. Schon wieder. Der Ball sei zu nah am Gesicht geführt worden. Schon im Match gegen Boll hatte sie das zweimal angemahnt, den guten Spielrhythmus des Spielers von Borussia Düsseldorf auch da damit gebrochen.

„Sie war auch bei meinem Spiel in der ersten Runde die Schiedsrichterin und hat meinen Aufschlag über sieben Sätze nicht einmal bemängelt. Jetzt auf einmal schon“, hatte Qiu bereits am Samstag nach dem Viertelfinale gegen Boll angemerkt. Der Aufschlag ist bei den Tischtennisspielern eigentlich automatisiert. Dass sein Rhythmus so gestört und der Gegner zurück ins Spiel gebracht werde, habe er nicht gerade als fair empfunden. Aber damit müsse man als Sportler umgehen.

Im Finale konnte er das nicht so gut wie zuvor gegen Boll. Es war deutlich zu spüren, dass ihm die Aufschläge nicht mehr gelangen. Jorgic holte Punkt für Punkt auf. Qiu machte leichte Fehler. Und so ging der erste Satz an den Slowenen, der am Samstag von der Aufgabe des Schweden Kristian Karlsson profitiert, aber bis zu dessen Verletzung ein starkes und offensives Spiel gezeigt hatte.

Das konnte er am Sonntag gegen Qiu aber nur am Anfang aufziehen. Im zweiten Satz lieferten sich die beiden Spieler ein enges Duell – mit dem besseren Ausgang für den Deutschen, der unter der lautstarken Anfeuerung der Zuschauer wieder zu mehr Sicherheit fand. Jorgic wirkte zunehmend nervöser und genervter, schimpfte ins Publikum, wandte sich immer wieder an die Trainerin.

„Auf geht’s Dang Qiu, auf geht’s“, schallte es immer wieder durch die Halle. Auch wenn der Punkt nach teils überragenden Ballwechseln nicht immer an den Borussia-Spieler ging, war das Publikum da. Satz Nummer drei ging dann auch an Qiu. Der zweite Satz sei für ihn der Knackpunkt gewesen. „Wenn du 0:2 hinten liegst, wird es schon verdammt schwer. Aber so konnte ich Satz für Satz druck machen und hatte das Spiel im Griff“, sagte Qiu. Wichtig sei für ihn gewesen, den Slowenen auf Abstand zu halten und die Chance zum Satzball zu behalten. Das gelang.

Ein ganz ähnliche Bild zeigte sich im vierten Satz. Jorgic stellte dann seinen Aufschlag um, als Qiu vorne lag und machte direkt zwei Punkte. Der Deutsche war jetzt in der Defensive. Dann drehte sich der Satz wieder. Der Düsseldorfer retournierte jetzt druckvoller, ging deutlich in Führung. Als der Slowene auf 10:8 rankam, nahm Qiu eine Auszeit. Die Ansprache von Bundestrainer Jörg Roßkopf schien gefruchtet zu haben. Unter dem Jubel er Zuschauer ging der Satz 11:9 an den Deutschen, der jetzt nur noch einen Satzgewinn brauchte, um als Europameister auf den großen Timo Boll zu folgen.

Nervenstark und dynamisch ging er in den Satz und zog auf 8:1 davon. Dem Slowenen ließ er nun keine Chance mehr und machte den EM-Sieg mit dem 11:2 perfekt.

Überwältigt riss er die Arme hoch, die Halle flippte aus. Gänsehaut-Atmosphäre. „Puh irgendwie unerwartet, aber nach gestern war die Chance natürlich da. Nach dem ersten Satz habe ich gedacht ,Scheiße!‘ und jetzt gewinne ich 4:1. Ich bin noch sprachlos“, sagte Qiu ins Hallenmikrofon. Das war er dann aber so gar nicht. „Wenn man gegen den Rekordeuropameister Timo Boll gewinnt, dann muss man hier auch den Titel holen“, sagte er weiter. „Als ich hier bei der Stimmung eingelaufen bin, wusste ich, dass kann hier heute der Tag gar nicht schlecht werden.“