Positives Fazit : Medaillen-Flut für deutsche Kanuten bei Premiere

Sebastian Brendel freut sich bei der Siegerehrung über Gold. Foto: dpa/Ulrich Gamel

München Die deutschen Kanuten feierten am Sonntag einen goldenen Abschluss bei der Heim-EM. Die Athleten ziehen aber nicht nur wegen der sportlichen Erfolge ein positives Fazit ihrer Premiere bei den European Championships.

Während es in der ersten Woche der European Championships auf der Olympia Regattastrecke in Oberschleißheim nur drei Medaillen gegeben hatte, erklang dort die deutsche Nationalhymne an diesem Wochenende gleich sechsmal für die Kanuten. Zwölf Medaillen gab es insgesamt für den Deutschen Verband. Eine gute Bilanz.

Zu den großen Gewinnern zählte einmal mehr Sebastian Brendel. Der Potsdamer gewann mit seinem Zweier-Partner Tim Hecker direkt am ersten Finaltag Gold im Canadier-Zweier über die 1000 Meter. Auch im Einzel sicherte er sich den Titel. Am Sonntag gab es für Brendel/Hecker zum Abschluss der Wettkämpfe die Bronzemedaille über die 500 Meter. „Zum einen sind wir glücklich, aber es war auch knapp zum zweiten Platz“, sagte Brendel im ZDF. Elf Hundertstelsekunden fehlten dem deutschen Boot auf die zweitplatzierten Polen. Gold ging in dem spannenen Rennen klar an die Spanier, die vor knapp zwei Wochen auch Weltmeister geworden waren.

Schon am Freitag hatte der 35-Jährige von den European Championships geschwärmt. Sie seien unheimlich froh gewesen, dass der Kanusport zum ersten Mal dabei ist. Die Vorfreude auf München und die Regattastrecke seien riesig gewesen. „Uns macht es hier noch mehr Spaß als bei Olympia, weil wir auch Zeit hatten, andere Sportarten zu sehen“, hatte Hecker angefügt.

Foto: AP/Martin Meissner 24 Bilder Die Stars und Gewinner der European Championships

Sichtlich Spaß hatte auch der Kajak-Vierer. Nach Gold über die 1000 Meter am Freitag sicherte sich das etwas anders besetzte Team um Olympiasieger Tom Liebscher und Einer-Europameister Jakob Schopf auch über die 500 Meter den Europameister-Titel. Martin Hiller und Tamas Grossmann sorgten am Sonntag für die sechste deutsche Goldmedaille.