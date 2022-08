Nach European Championships in München : Ministerpräsident Wüst will Olympia nach NRW holen

Düsseldorf Nach dem Erfolg der European Championships in München findet eine Bewerbung Fürsprecher in der Landespolitik in NRW – unter anderem Ministerpräsident Wüst. Der Deutsche Olympische Sportbund will sich im Dezember mit dem Thema beschäftigen.

Von Maximilian Plück Leiter Redaktion Landespolitik

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat sich für die Ausrichtung Olympischer Spiele in Nordrhein-Westfalen ausgesprochen. Wüst sagte unserer Redaktion: „Von sportlichen Großereignissen kann eine enorm verbindende und einende Kraft ausgehen, gerade in schwierigen Zeiten. Das haben wir jetzt bei den European Championships in München gesehen.“ Dort hatten Europameisterschaften in neun Sportarten stattgefunden, unter anderem in der Leichtathletik, im Radsport und im Rudern.

Die letzten Wochen hätten eindrucksvoll bestätigt, sagte Wüst, dass Großereignisse in bestehenden Wettkampfstätten nachhaltig und erfolgreich sein könnten. Dies weise den Weg für eine mögliche Olympia-Bewerbung: „Die Landesregierung unterstützt die Bewerbung der Initiative Rhein-Ruhr-City für ökonomisch und ökologisch nachhaltige Olympische Spiele in der Rhein-Ruhr-Region.“ Wüsts Vorgänger Armin Laschet (CDU) hatte sich selbst für eine Olympia-Bewerbung starkgemacht, die der Bonner Sportmanager Michael Mronz maßgeblich vorangetrieben hatte.

Info Als nächstes ist Paris an der Reihe 2010 (Winter) Vancouver 2012 (Sommer) London 2014 (Winter) Sotschi 2016 (Sommer) Rio de Janeiro 2018 (Winter) Pyeongchang 2021 (Sommer) Tokio 2022 (Winter) Peking 2024 (Sommer) Paris 2026 (Winter) Mailand und

Cortina d’Ampezzo 2028 (Sommer) Los Angeles 2032 (Sommer) Brisbane

Wüst erklärte: „NRW verfügt bereits über eine Vielzahl an Sportstätten, die für Olympische und Paralympische Spiele genutzt werden könnten. Eine Olympia-Ausrichtung wäre somit ein weiterer wichtiger Motor, essenzielle Zukunftsthemen, beispielsweise Digitalisierung oder nachhaltige Mobilität, zu forcieren.“ Wichtig sei ihm persönlich, dass man die Menschen in der Region beteilige und so Teil der Olympia-Idee in Nordrhein-Westfalen sein lassen könne: „Es gilt der Leitsatz: keine Spiele der Gigantomanie, sondern nah bei den Menschen.“

Der Deutsche Olympische Sportbund will sich im Dezember mit dem Thema beschäftigen. „Wir erarbeiten gerade, wie ein Prozess hin zu einer Bewerbung aussehen kann“, sagte DOSB-Präsident Thomas Weikert der „Sport-Bild“. Dies führe nicht automatisch zu einer Bewerbung. Er habe aber nie verheimlicht, dass er sich Olympische Spiele in Deutschland wünsche.

Für die Idee, diese in NRW auszurichten, kann sich auch die Opposition erwärmen. „Die FDP-Landtagsfraktion unterstützt die Olympia-Bewerbung voller Überzeugung, da das Konzept von Michael Mronz nachhaltig und innovativ ist, eine Bürgerbeteiligung vorsieht und eine Gigantomanie ausschließt“, sagte Christof Rasche, sportpolitischer Sprecher. Die Sportstätten seien fast komplett vorhanden. Die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele würden die ganze Sportszene beflügeln und viele Erwachsene, Jugendliche und vor allem Kinder motivieren, in Sportvereinen aktiv zu werden, so Rasche: „Der Landtag und die Landesregierung sollten sich jetzt unmissverständlich zu Olympia Rhein/Ruhr 2036 bekennen und damit an den DOSB ein eindeutiges und notwendiges Zeichen senden.“