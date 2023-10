Skaterhockey Crash Eagles Kaarst stehen im Halbfinale

Immerhin zeigten die Rheinos im letzten Drittel Charakter und konnten noch etwas Ergebniskosmetik betreiben. Max Drabek (54.) und Niklas Werheit (60.) sorgten dann für den 2:8-Endstand. Die Crash Eagles haben nun eine Woche Pause, um sich zu erholen. Physiotherapeutin Tanja Dietrich hatte während des Spieles alle Hände voll zu tun, so musste David Dietrich mit einer Platzwunde am Kopf versorgt werden und Bruder Thimo mit einer Verletzung am Hals. „Tanja Dietrich hat auch unter der Woche hervorragende Arbeit geleistet und die angeschlagenen Spieler bestens versorgt“, so Eagles-Vorsitzender Georg Otten. Der Kaarster Gegner im Halbfinale steht noch nicht fest. Wie die Kaarster sind bis dato nur die Duisburg Ducks (zwei Siege gegen Atting) qualifiziert. Essen verlor in Düsseldorf mit 4:10 und Krefeld knapp mit 7:8 in Iserlohn. Die Entscheidungen in diesen Play-offs fallen am kommenden Wochenende.