Leichtathletik und Co. : Die Höhepunkte der European Championships am Finaltag

München Der finale Tag der European Championships steht an. Team Deutschland, kann mit dem bisherigen Verlauf höchst zufrieden sein, will aber noch einmal Medaillen holen. Die Chancen dafür stehen gut.

In der Speerwurf-Qualifikation fielen noch keine großen Weiten. Der WM-Dritte und Topfavorit Jakub Vadlejch führte dennoch wie erwartet die Konkurrenz an. Der deutsche Julian Weber zeigte in diesem Jahr, dass er dem Tschechen den Titel streitig machen kann (ab 19.05 Uhr). Auch Andreas Hofmann zählt zu den besten Speerwerfern der letzten Jahre, in Bestverfassung ist das verletzungsanfällige Kraftpaket jedoch nicht. Gar nicht erst ins Finale schaffte es der dritte deutsche Thomas Röhler. Der drittbeste Speerwerfer aller Zeiten erlebt eine Saison zum Vergessen, erneut wirft der Olympiasieger von 2016 nur knapp über die 70-Metermarke — kürzer als Zehnkampf Europameister Niklas Kaul.