European Championships : Thomas Röhler – In der Krise Realist und Optimist

Thomas Röhler. Foto: AFP/ANDREJ ISAKOVIC

München Speerwurf-Titelverteidiger Thomas Röhler scheitert bei der Heim-EM in München bereits in der Qualifikation. Die Enttäuschung darüber schob der 30-Jährige so gut es ging beiseite. Schließlich hat er bereits das nächste Ziel vor Augen.

Thomas Röhler redete nicht drumherum. „Ich stecke in der wohl schwierigsten Phase meiner sportlichen Karriere“, sagte der Titelverteidiger, nachdem er bei der Heim-EM in München in der Qualifikation der Speerwerfer sang- und klanglos ausgeschieden war.

Nur: Selbst Röhler war auch nicht mehr überrascht. 71,31 m, die drittschlechteste Weite im 24-köpfigen Starterfeld – das entsprach natürlich nicht den Ansprüchen des Rio-Olympiasiegers. Doch zu mehr reicht es derzeit eben nicht, dass weiß Röhler. „Wenn ich eines bin, dann Realist“, sagte der 30-Jährige. Aber aufgeben gilt nicht.

Auf dem Weg zum emotionalen Highlight im Olympiastadion sei eine Sache sicher gewesen: „Dass ich am Montag wieder ins Training gehe und an meinem Traum 2024 weiterarbeite.“ Die Olympischen Sommerspiele in Paris sind das Fernziel des Thüringers, in zwei Jahren will der Familienvater wieder Weltklasse-Format haben.

Doch der Weg ist weit. Seit nun vier Jahren kämpft Röhler mit den Nachwirkungen einer Rückenverletzung. Die Blessur hatte er im Training erlitten. 609 Tage pausierte der Europameister von Berlin 2018, doch in Form kam er nach seinem Comeback nicht mehr. Seine Bestleistung von 93,90 scheint Welten entfernt.

Die Teilnahme an Olympia in Tokio sagte er im vergangenen Jahr schweren Herzens ab, auch bei der WM in Eugene fehlte er zuletzt. München, wo er als amtierender Champion gesetzt war, wollte sich Röhler jedoch nicht entgehen lassen.

Der Start sei trotz der schwachen Leistung „die richtige Entscheidung“ gewesen, sagte Röhler. „Das Ergebnis ist hart für den Moment, aber die Sache macht mir zu viel Spaß, um den Kopf in den Sand zu stecken.“

Und im Training merkt Röhler immerhin schon wieder, dass es langsam besser wird. Zwar sei viel Vertrauen kaputt gegangen, doch mittlerweile lasse sein Körper die richtige Technik wieder zu. Allein, die Übung und Routine fehlt.

„Jetzt muss ich weiter, weiter, weiter Trainingsstunden aufholen. Da bin ich dabei, aber die Woche hat nur sieben Tage“, sagte Röhler. Er will geduldig bleiben: „Zaubern können wir alle nicht.“

(lonn/SID)