Keine Medaille bei EM : Olympiasieger Reckermann kritisiert deutsches Beachvolleyball

München Die deutschen Beachvolleyballer und -volleyballerinnen verpassen eine EM-Medaille bei den European Championships. Olympiasieger Jonas Reckermann übt Kritik – auch am Verband.

Die Hoffnungen der deutschen Beachvolleyball-Teams war groß, die des Verbands sowieso. Schließlich war alles angerichtet für ein tolles Turnier im Rahmen der European Championships. Das Wetter war herausragend, die Stimmung am Münchener Königsplatz ebenso. Nur: die deutschen Teams schafften es nicht, bei der Heim-Europameisterschaft eine Medaille zu erspielen. Bei den Frauen schieden die letzten beiden Duos Karla Borger/Julia Sude und Chantal Laboureur/Sarah Schulz im Viertelfinale aus, das Bronze-Duo bei der Weltmeisterschaft, Cinja Tillmann/Svenja Müller, musste die Segel bereits in der ersten K.-o.-Runde streichen. Bei den Männern sah es nicht besser aus. Einzig Nils Ehlers/Clemens Wickler erreichten das Viertelfinale – scheiterten dort aber an den Topfavoriten aus Norwegen.