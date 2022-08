Von Bol bis Pidcock : Das sind die Stars und Gewinner der European Championships

München Die European Championships gehen nach elf Tagen in München zu Ende. Grund genug, um einmal auf die großen Stars und Gewinner dieser Sport-Festtage zu blicken. Denn einige Leistungen suchten ihres Gleichen.

Die European Championships in München erlebten viele emotionale, herzzerreißende und besondere Geschichten. Die vielleicht beeindruckendste schrieb der italienische Radsportler Elia Viviani. Im „normalen“ Leben ist er einer der besten Sprinter der Straßenradsport-Szene, gewann bereits mehrere Etappen bei großen Landesrundfahrten und fährt für das vielleicht beste Radsport-Team der Welt: Ineos. Bei der Europameisterschaft zeigte er, was wirklich in ihm steckt und überzeugte wohl auch die Menschen, die mit dem Radsport an sich erst einmal wenig anfangen können.