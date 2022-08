Doppelsilber am Samstag : Meyer und Lita Baehre verkörpern den neuen Mut der Leichtathletik

München Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre und Hindernisläuferin Lea Meyer zeigen, wie deutsche Athleten erfolgreich sein können. Sie könnten als Vorbilder für andere DLV-Mitglieder dienen.

Egal, welchen Athleten oder welche Athletin man in den Tagen von München fragte – die Stimmung innerhalb der gesamten Mannschaft soll super gewesen sein. Getragen wurden sie auch vom Publikum, merkte etwa Bo Kanda Lita Baehre an. „Das Stadion war bei Lea außer Rand und Band“, sagte er am Sonntag. Ihn selbst schien es beflügelt zu haben, als er sich nach Fehlversuchen bei 5,65 Metern (die er in der Qualifikation noch souverän übersprang), 5,75 und 5,85 spät in die Medaillenränge sprang. Im dritten Versuch über die 5,85 Meter holte er sich die Silbermedaille und blieb nur fünf Zentimeter unter seiner persönlichen Bestleistung. Für die Zukunft peilt er aber mehr an und nimmt sich Duplantis als Vorbild. „Er hat sich alles hart erarbeitet, hat viele Sprünge gemacht. Er brennt für das, was er macht“, sagte Lita Baehre, der in der Szene als sehr ehrgeizig angesehen wird. „Er ist mental sehr stark. Wir wussten, dass er hier eine Medaille gewinnen kann“, sagte beispielsweise die Stabhochsprung-Legende Renaud Lavillenie gegenüber unserer Redaktion. „Ich bin jetzt in der Weltspitze dabei – aber ich will die schlagen“, sagte Liga Baehre.