Bei Duplantis-Rekord : Lita Baehre ärgert sich nach EM-Silber über verpasste Chance

München Bo Kanda Lita Baehre gewann Silber im Stabhochsprung bei den European Championships – und war davon enttäuscht. Er hätte gern Armand Duplantis herausgefordert. Doch dieser Sprang wieder einmal in einer anderen Liga.

Als Armand Duplantis am Samstagabend im Münchener Olympiastadion einen neuen Championship-Rekord aufstellte und federleicht die Höhe von 6,06 Metern überflog, musste auch der Leverkusener Bo Kanda Lita Baehre neidlos anerkennen: gegen diesen schwedischen Stabhochspringer ist einfach kein Kraut gewachsen. Nahezu im Vorbeigehen sackte er seinen 51(!). Sechs-Meter-Sprung der Karriere ein. Zur Erinnerung: „Mondo“ Duplantis wird erst im November 23 Jahre als.

Das Alter erreicht hat Lita Baehre seit diesem Frühjahr, die beiden trennen also nur ein paar Monate – im Sport allerdings Welten. Das wurde in München deutlich. Dabei gewann der Deutsche die Silber-Medaille der Europameisterschaft, die erste für den deutschen Leichtathletik-Verband seit Björn Otto vor zehn Jahren. Es hätte also ein Freudenabend sein können für Lita Baehre. Doch der Stand erst einmal recht nüchtern vor den Journalisten und erklärte seine Enttäuschung: „Wenn ich mit drei Fehlversuchen den Wettbewerb beende, zieht mich das runter. Ich bin enttäuscht“, sagte er. „Die Silbermedaille ist geil, aber ich habe verloren.“ Direkt nach seinem dritten Fehlversuch über 5,95 Metern stand er mit gesenktem Kopf auf der Matte, dann ließ er sich doch noch vom begeisterten Publikum feiern.

Denn der derzeit beste deutsche Stabhochspringer hatte eine wahrlich gute Show im Regen von München abgeliefert. Zwar kam er erst nach und nach in den Wettkampf rein, leistete sich Fehlversuche bei 5,65 Metern (die er in der Qualifikation noch souverän übersprang), 5,75 und 5,85. Im dritten Versuch schaffte er dann die Höhe und war damit nur fünf Zentimeter unter seiner bisherigen Bestleistung, sicherte sich damit Silber.

Realistisch betrachtet hätte er nie eine Chance gegen Duplantis gehabt – und der Superstar der Leichtathletik gab sich auch keine Blöße, übersprang souverän die 5,95 Meter und setzte Lita Baehre damit unter Druck. Diesem konnte er nicht gerecht werden. Duplantis hätte an diesem Abend vielleicht sogar eine noch größere Höhe anpeilen können, machte dann aber mit dem neuen EM-Rekord Schluss.

„Duplantis ist kein Übermensch“, sagte Lita Baehre nach dem Wettkampf. „Ich wollte ihn angreifen. Aber mit zwei Kackversuchen kann ich das vergessen“, sagte er äußerst selbstkritisch. Zufriedener blickte da schon sein neuer Trainer Chauncey Johnson drein, der den gebürtigen Düsseldorfer erstmals bei einem Wettkampf betreute. Bei der WM vor einigen Wochen in Eugene war er noch von der Bundestrainerin Christine Adams trainiert worden. Mit Johnson wird er künftig überwiegend in Südafrika trainieren. „Ich bin gespannt auf diesen nächsten Schritt.“

Dass er den gehen, da ist er sich sicher. Die 5,90 Meter sollen nicht das letzte Wort in seiner Höhenjagd sein. Sein Vorbild dabei: Duplantis. „Er hat sich alles hart erarbeitet, hat viele Sprünge gemacht. Er brennt für das, was er macht“, sagte Lita Baehre, der in der Szene als sehr ehrgeizig angesehen wird. „Er ist mental sehr stark. Wir wussten, dass er hier eine Medaille gewinnen kann“, sagte beispielsweise die Stabhochsprung-Legende Renaud Lavillenie gegenüber unserer Redaktion.

Ob sich Lita Baehre, dem im Kindesalter eine Augenlinse entnommen wurde und seitdem auf einem Auge nur noch 30 Prozent Sehkraft hat, diese Worte zu Herzen nimmt, scheint offen. Denn am Samstagabend gab er zu, dass er im sportlichen Bezug ein Einzelgänger sei, der das freundliche Gehabe nicht brauche. „Bei Mutter am Tisch bin ich aber anders“, versicherte er direkt mit einem Schmunzeln.