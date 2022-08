„Das war der Tiefpunkt“ : Wie Kaul sich dank der Fans im Zehnkampf aus einem Loch zog

München Niklas Kaul hat sich mit zwei fulminanten Disziplinen zum Abschluss zum Zehnkampf-König der European Championships gekrönt. Dabei hatte er Gold eigentlich schon abgeschrieben.

Niklas Kaul hatte selbst nicht mehr dran geglaubt. „Nach dem Stabhochsprung dachte ich, dass Gold weg ist. Im Prinzip schon nach dem Diskus. Das war der Tiefpunkt“, sagte er später in den Katakomben des Münchener Olympiastadions. Dass er nach einem herausragenden Speerwerfen und einem noch fulminanteren 1500-Meter-Lauf schlussendlich zum Zehnkampf-Europameister wurde, ahnte er zu diesem Zeitpunkt nicht. Eigentlich verfolgte er nach dem Mittagsschlaf am zweiten Tag seines Wettbewerbs nur noch ein Ziel: „Den Fans noch eine Show bieten. Das hatten sie verdient.“

Die Fans waren es schlussendlich auch, die ihn über die 1500 Meter schweben ließen. Kaul empfand einen ohrenbetäubenden Lärm, der ihm Antrieb verlieh. Später erzählte er, dass er viel schnellere Rundenzeiten lief, als ihm eigentlich recht waren. „Ich wusste, dass die letzten 400 Meter richtig hart werden. Im Training sagen wir immer: 300 Meter gehen schon irgendwie. Von den letzten 100 weiß ich auch nicht mehr viel“, sagte Kaul später. Er ging über den roten Bereich hinaus. Die Ehrenrunde hinterher musste er sogar am Marathontor des Stadions abbrechen, um sich dort hinzusetzen, auszuruhen. Dort merkte er die Anstrengung so richtig.

Es war ganz nebenbei auch sein dritter Zehnkampf innerhalb von ein paar Wochen, in dem er noch einmal alle Körner ließ. Das nötigte am Ende auch Simon Ehammer Respekt ab, der trotz einer Führung vor den 1500 Metern am Ende Zweiter wurde. „Niklas hat das grandios gemacht. Ich wusste schon vor dem Lauf, dass es für mich nur noch um die Farbe der Medaille geht. Der Zehnkampf hat Spaß gemacht und ich bin froh, dass ich ihn bis zum Schluss ärgern konnte“, sagte der Schweizer nach einem starken Wettbewerb.