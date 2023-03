Ständehaus-Treff mit dem Kanzler „Wir handeln nicht leichtsinnig“

Hart geht der Kanzler mit dem Aggressor Putin ins Gericht. „Das ist ein imperialistischer Angriff. Es würde großen Unfrieden in Europa schaffen, wenn sich alle so verhielten wie Putin.“ Aber er will den Menschen auch Sorgen nehmen und versichert: „Wir handeln nicht leichtsinnig.“ Das kann man als Absage an zu weitgehende Waffenlieferungen an die Ukraine verstehen. Scholz will nicht wie andere Kabinettsmitglieder sagen, dass die Ukraine siegen müsse. „Wir wollen erreichen, dass die Ukraine ihre Sicherheit wieder erhält. Das will Putin nicht, er will sich das Land einverleiben.“ Und genau das meine er, wenn er sage, die Ukraine dürfe nicht verlieren, betont Scholz.