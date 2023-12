Vizekanzler würde lieber investieren Haushaltseinigung laut Habeck nicht optimal für Deutschland

Die Verhandlungen des Ampel-Trios hatten rund drei Wochen gedauert. „Wir haben also sehr lange über Tabellen gebrütet, Summen hin und her geschoben und darüber diskutiert, ob diese Maßnahmen gut, richtig und zumutbar sind“, sagte Habeck. Es seien herausfordernde Verhandlungen gewesen. „Wir haben im Prinzip Teile des Koalitionsvertrags neu verhandelt.“ Auch wenn die vergangenen beiden Jahre primär wegen des Krieges in der Ukraine schon schwierig gewesen seien, die nächsten zwei Jahre würden nicht leichter werden.