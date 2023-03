Statistik ruht bis zum Sommer FDP verlangt Erfassung von Unterrichtsausfall

Die Unterrichtsstatistik UntStat müsse ab sofort wieder evaluiert und veröffentlicht werden, erklärte die FDP-Fraktion. „Ministerin Feller hält beide Augen fest geschlossen und befindet sich auf einem schulpolitischen Blindflug“, sagte Franziska Müller-Rech, Sprecherin für Schule in der FDP-Landtagsfraktion NRW. „Das ist hoch riskant, denn wir laufen Gefahr, dass der Unterrichtsausfall stetig ansteigt und das Schulministerium davon überhaupt nichts erfährt. Die Schulministerin muss sich ehrlich machen, der Grund für den Stopp der Erhebung existiert schlichtweg nicht mehr. Wir müssen die Defizite in den Schulen kennen, um zielgenaue Maßnahmen gegen Unterrichtsausfall ergreifen zu können.“ Der erteilte und ausgefallene Unterricht müsse wieder lückenlos dokumentiert werden. „Das Berichtswesen sollte dabei im Sinne der Lehrkräfte so effizient und so schlank wie möglich gestaltet sein“, so Müller-Rech.