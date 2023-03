Kanzler Scholz in Fernost Nähe zu Japan, Distanz zu China

Chinas Großmachtstreben und die Entwicklung hin zu einem immer autoritärer geführten Staat sowie die Nähe Pekings zu Russland schrecken Deutschland und andere westliche Nationen ab. Japan hingegen gilt als Saubermann-Nation. Ein Land, mit dem man gerne Deals macht. Und so ist die Reise des Bundeskanzlers mit seinen sechs Ministerinnen und Ministern nur konsequent. Allerdings darf sie bei aller Freundschaft auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass beide Länder knallhart eigene Interessen vertreten. Auch bei der Verteidigungspolitik ist das der Fall. So sollen neue Kooperationen bei der Wehrtechnik entstehen, die man in China und auch in Russland nicht sehr gern sehen wird. Der Pfad, auf dem Olaf Scholz und sein Kabinett wandeln, ist richtig. Aber er birgt auch so einige Risiken.