Verkleinerung des Bundestags Der böse Plan der Ampel-Koalition

Vollends absurd aber wird es durch die Einführung der strikten Fünf-Prozent-Klausel ohne Ausnahmen. Dann könnte etwa die CSU den Einzug in den Bundestag verpassen, selbst wenn sie alle 46 Direktmandate in Bayern gewinnt, aber nur 4,9 Prozent aller bundesweiten Stimmen erreicht. Das ist möglich, weil die Koalition die Grundmandatsklausel gestrichen hat. Hinter dem technischen Begriff verbirgt sich die Regel, dass eine Partei, die drei Direktmandate erringt, in Fraktionsstärke ins Parlament einziehen kann, auch wenn sie unterhalb der Fünf-Prozent-Hürde liegt. Jetzt ziehen die Direktmandate nicht mehr. Der CSU wäre komplett draußen. Das Gleiche gilt für die Linkspartei, die bei der letzten Wahl unter fünf Prozent blieb, aber drei Direktmandate holte.