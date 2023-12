Urlaub über die Feiertage Scholz hat Corona überstanden

Am Montag hatte Scholz bekanntgegeben, dass er positiv getestet wurde. Unter anderem wurde ein für Dienstag geplanter Besuch des slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico in Berlin deswegen abgesagt. Zur letzten Kabinettssitzung des Jahres schaltete sich Scholz am Mittwochvormittag noch telefonisch zu. Kurz danach gab es Entwarnung.