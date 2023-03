Berliner Republik Überzeugte und Strategen

Nun wurde der Gesetzentwurf durchgestochen, er ist hart in seinen Bedingungen formuliert. Das führte zu den erwartbaren Schlagzeilen vom „Verbot für neue Öl- und Gasheizungen ab 2024“ – und der nun anschwellenden öffentlichen Diskussion. Wir können getrost davon ausgehen, dass keine Anfänger am Werk sind. Warum also ein Gesetzentwurf in so harter Form, wenn er später doch im gesetzgeberischen Verfahren umgeschrieben wird? Genau deshalb! Natürlich hat der Grüne Robert Habeck sein Ministerium in den Spitzen mit „Überzeugungstätern“ besetzt, die den Übergang zu regenerativen Energien so schnell wie möglich wollen, um jeden Preis. Das ist wörtlich zu nehmen, weil es für Mieter und Immobilienbesitzer sehr, sehr teuer werden wird. Mit dieser harten Haltung wird für jede und jeden klar, dass das Ziel – keine neuen Öl- und Gasheizungen – nicht verhandelbar ist. Debattiert werden kann nur noch über den Zeitpunkt und die finanzielle Flankierung, also die öffentliche Förderung.