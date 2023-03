China kritisiert den Besuch Stark-Watzinger unterzeichnet Technologie-Abkommen in Taiwan

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hat bei ihrem zweitägigen Besuch in Taiwan ein Wissenschafts- und Technologie-Abkommen unterzeichnet. Das Abkommen stehe für „den Ausbau der Zusammenarbeit auf der Basis demokratischer Werte wie Transparenz, Offenheit, Reziprozität und Wissenschaftsfreiheit“, sagte Stark-Watzinger am Dienstag in Taipeh. Die Ministerin sprach von einem „neuen Kapitel im Bereich Forschung und Innovation“ in den Beziehungen zu Taiwan.