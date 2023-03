Vor der Grünen-Fraktionsklausur Union wirft Grünen Verunsicherung der Bürger vor

In Weimar treffen sich am Dienstagnachmittag die Mitglieder der Grünen-Fraktion zu einer dreitägigen Klausurtagung. Geplant sind Beschlüsse etwa zu Klimaschutz, Transformation und gesellschaftlichem Zusammenhalt. Am Dienstagnachmittag sprechen die Grünen mit dem Chef der IG BCE, Michael Vassiliadis, über einen vorzeitigen Kohleausstieg in Ostdeutschland. Das Ziel der Grünen ist, den bisher für 2038 geplanten Ausstieg aus der Braunkohleförderung vorzuziehen – möglichst wie in Westdeutschland auf das Jahr 2030.