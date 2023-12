Scholz in Brüssel gefeiert Der EU-Gipfel mit dem Kanzler-Trick

Auch am nächsten Morgen bewundern viele Kollegen dieses Manöver. Sie werde in ihren Memoiren darüber schreiben, kündigt Estlands Regierungschefin Kaja Kallas an. Und prägt die neue Orbán-Formel: „So lange er die falschen Dinge sagt, aber die richtigen macht, ist alles okay in der Europäischen Union“, meint Kallas mit Leuchten in den Augen. „Brillant“, schwärmt der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte, und Litauens Präsident Gitanas Neuseda ist nach dem Scholz-Scoup zum Feiern zumute. „Das ist ein richtig gutes Gefühl“, sagt er beim Reinkommen. Und: „Ich bin wirklich stolz, Europäer zu sein.“ Dann muss er jedoch einschränken. Der Beschluss zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen sei tatsächlich nur die erste Seite eines dicken Buches, aber es sei nun geöffnet.