Engere Zusammenarbeit geplant Neuer tschechischer Präsident Pavel zu Besuch in Berlin

Nach dem Wechsel an der tschechischen Staatsspitze wollen Deutschland und Tschechien ihre Beziehungen noch weiter vertiefen. Der neue Präsident Petr Pavel schlug am Dienstag bei seinem Antrittsbesuch in Berlin regelmäßige deutsch-tschechische Treffen auf Regierungsebene im Rahmen eines „strategischen Dialogs“ vor. Zudem ermutigte er Deutschland, in der europäischen Verteidigungspolitik eine deutlichere Führungsrolle einzunehmen. Die Beziehungen beider Länder seien „auf einer sehr hohen Ebene, und wir würden dieses Niveau gerne noch weiter anheben“, sagte Pavel.