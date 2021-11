Darunter auch NRW : Neun Bundesländer im Norden und Westen nehmen Covid-19-Patienten auf

Ein Covid-Patient wird aus Rotterdam in eine Klinik in Nordrhein-Westfalen gebracht. (Archivfoto) Foto: dpa/Fabian Strauch

Berlin 54 Covid-Patienten aus Bayern, Thüringen und Sachsen werden in andere Bundesländer verlegt, deren Intensivstationen aktuell weniger stark ausgelastet sind. Auch Nordrhein-Westfalen zählt dazu.

In Bayern, Thüringen und Sachsen haben die Vorbereitungen für die Verlegung von 54 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen in aktuell weniger stark betroffenen Gebieten im Norden und Westen Deutschlands begonnen. Wie der zuständige Arbeitskreis der Innenministerkonferenz am Donnerstag mitteilte, erklärten sich Krankenhäuser in Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland bereit, Patienten aufzunehmen.